«Планируется обсуждение вопросов повышения эффективности миротворческих операций. С докладом по теме выступит заместитель генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа», - рассказал он в ходе еженедельного брифинга. Напомним, в конце октября этого года Казахстан направит миротворческую роту из 120 военнослужащих в состав временных сил ООН в Ливане совместно с индийскими миротворцами. «Имеются также предварительные договоренности о совместном участии в миротворческих операциях ООН с рядом других государств, ведется проработка деталей и организационно-правовых аспектов», - также проинформировал Айбек Смадияров.

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.