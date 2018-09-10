Понедельник, 10 Сентября 2018 15:46

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провел рабочую встречу с посолом РА в Австрии, постпред при ОБСЕ Арманом Киракосяном.

Как сообщил сам Григорян на странице в Facebook, в ходе встречи обсуждался ряд вопрос связанных реформирование сферы безопасности Армении со стороны секретариата ОБСЕ и оценки нужд управления, а также шагов по воплощению в жизнь договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Григорян и Киракосян также обсудили перманентное нарушение со стороны Азербайджана режима контроля над обычными вооружениями.