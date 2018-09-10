Понедельник, 10 Сентября 2018 15:42

АрмИнфо. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне «BBB-/А-3», прогноз «Стабильный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются наличие положительных балансовых показателей, сформированных за счет дополнительных поступлений в Национальный фонд РК, а также невысокий государственный долг, совокупный объем которого не превысит внешние ликвидные активы Казахстана в ближайшие 4 года.

По мнению аналитиков, ограничение расходов и значительные государственные доходы будут способствовать сбалансированности бюджета в 2018 году и в последующий период. Наряду с этим, согласно расчетам экспертов S&P, в период до 2021 года в консолидированном бюджете прогнозируется небольшое положительное сальдо. Кроме того, отмечено уменьшение инфляции с двузначных показателей 2016 года до установленного коридора НБ РК в 5-7% в текущем году. В настоящее время аналитики ожидают, что в период до 2021 года новый Налоговый кодекс позволит увеличить доходы государства и сократить диспропорции путем рационализации режима льгот и преференций.

По оценке аналитиков, государственные программы развития инфраструктуры будут поддерживать темпы экономического роста в 2018-2021 годы и составят в среднем 3%. Прогноз «Стабильный» отражает ожидания аналитиков касательно того, что в ближайшие 2 года государственный и внешний балансы будут оставаться устойчивыми.