Понедельник, 10 Сентября 2018 15:30

АрмИнфо.Мне кажется, что в ходе своего визита в Москву Никол Пашинян забыл о том, что в Армении есть действующая Конституция и политические желания следует согласовывать с ней. Об этом 10 сентября коснувшись заявления премьера Армении о возможности проведения досрочных выборов в парламент до июня 2019 года, заявил председатель постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям, зампред РПА Армен Ашотян

Депутат заявил, что если Конституция меняется исключительно по желанию того или иного политического деятеля, то это напоминает попытки воспроизведения власти. "Пашинян постоянно обвинял нас в том, что произведя изменения в Конституции, Серж Саргсян пытался сохранить свою власть, фактически, сейчас Пашинян делает то же самое. Я считаю, что премьер-министр, имеющий высокую легитимность должен заняться реформами в стране, с тем, чтобы изменить жизнь граждан к лучшему, укрепить сферу безопасности Армении и Арцаха, осуществляя эффективную внешнюю политику, занятся развитием демократии в стране. А разрушать государство и диктовать будущее страны, исходя исключительно из своих интересов, как минимум безответственно", - подчеркнул депутат.

Что касается того, что представители Республиканской партии все же проголосовали "за" программу представленную правительством, где говорится о том, что в стране должны пройти досрочные парламентские выборы, Ашотян отметил: "Глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян отмечал, что представители РПА против, однако, учитывая сложившуюся в стране ситуацию и важность передачи власти без потрясений, определенные голоса от нашей партии были отданы "за" данную программу. Я считаю, что правительство должно пересмотреть свою позицию, меня любят, значит, я могу делать все, что захочу", - заключил зампред РПА.

Отметим, что ранее Ашотян заявлял, что правительству Армении следует заниматься не конституционными изменениями, которые приведут к самороспуску Национального Собрания, а сконцентрироваться бы на своих прямых обязанностях.