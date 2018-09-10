Понедельник, 10 Сентября 2018 15:21

АрмИнфо. В результате ДТП, произошедшего в Грузии 8 сентября, в районе Душети, близ села Пасанаури, погиб гражданин России, еще трое членов его семьи были доставлены в больницу. Об этом сообщает МЧС Армении со сылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Грузии.

Как говорится в официальном сообщении, произошло столкновение грузовика марки MAN (водитель Гор Хачатурян, 1989 года рождения, гражданин РА) с автомобилем Samara (водитель автомобиля, гражданин России Степан Киракосян 1963 года рождения). Степан Киракосян скончался на месте, а пассажиры - граждане России Степан Киракосян (2015 года рождения), Сюзанна Аветисян (1989 года рождения) и Давид Киракосян (1988 года рождения) были доставлены в больницу Душети.

Состояние здоровье трехлетнего Степана Киракосяна оценивается врачами как стабильно тяжелое. Сусанна Аветисян и Давид Киракосян находятся в стабильном состоянии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полученная информация была передана в МИД и Министерство здравоохранения Армении, обстоятельства инцидента выясняются.