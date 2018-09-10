Понедельник, 10 Сентября 2018 14:51

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин 25 сентября посетит Азербайджан. Об этом 10 сентября в ходе видеомоста Баку-Москва на тему "Новый виток азербайджано-российских отношений" сказал глава Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, в ходе рабочего визита главы российского государства в Баку планируется продолжить обсуждение тех вопросов, которые были затронуты во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи 1 сентября.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 сентября посетил Сочи, где провел встречу с российским Владимиром Путиным. В рамках визита стороны подписали 15 документов, которые охватывают вопросы азербайджано-российского сотрудничества в таких сферах, как энергетика, экономика, спорт, туризм и другие.