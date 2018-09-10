Понедельник, 10 Сентября 2018 14:41

АрмИнфо. Племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна Айк Саркисян, обвиняемый в покушении на убийство и незаконном хранении оружия и боеприпасов, будет освобожден под залог в размере 50 млн драмов. Решение об этом принято сегодня судом общей инстанции под председательством судьи Анны Данибекян.

Отметим, что Айк Саркисян обвиняется по делу десятилетней давности, которое было закрыто вследствие выявления преступника и мотивов преступления. Однако 11 июля текущего года дело было возобновлено в силу появившихся новых показаний против Айка Саркисяна. Согласно материалам дела, Айк Саркисян 1 апреля 2007 года намеревался убить Давида Симоняна, выстрелив в него из пистолета. Он тяжело ранил Симоняна, но лишить его жизни не сумел из-за независящих от него обстоятельств