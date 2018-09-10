Понедельник, 10 Сентября 2018 14:36

АрмИнфо.Сотрудники Комитета госдоходов (КГД) Армении не проводили обысков на объектах, принадлежащих депутату Национального Собрания, лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну. Об этом 10 августа заявил глава ведомства Давид Ананян на встрече с журналистами.

Во-первых, как подчеркнул Ананян, в КГД не работают "вооруженные люди в масках", как об этом сообщают ряд СМИ. "В КГД есть спецподразделение, где трудятся сотрудники, которые носят спецодежду. Помимо этого, данные спецсотрудники, осуществляют спецмероприятия почти без оружия", - заявил он. В третьих, как пояснил Ананян, в прошедшую субботу, как то утверждается рядом СМИ, налоговики не проводили спецоперации на территориях объектов, принадлежащих семье Царукяна.

Между тем, Давид Ананян воздержался ответить на вопрос, стоит ли ожидать депутату- олигарху "визита" налоговиков. В недавнем прошлом, как напомнил глава КГД, бизнес Гагика Царукяна уже проверялся в рамках налоговых отчислений принадлежащих ему газозаправочных станций. Тогда в 110 из 190 газозаправочных станций были выявлены нарушения. Тем не менее, среди оштрафованных налоговиками газозаправочных станций не были отмечены компании, принадлежащие Гагику Царукяну.

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что, якобы, налоговые службы приступили к тотальной проверке объектов бизнеса, принадлежащих Гагику Царукяну.

Отметим также, что 13 июля на встрече с журналистами председатель Комитета госдоходов Давид Ананян сообщал, что среди оштрафованных налоговиками газозаправочных станций были отмечены компании, принадлежащие Мгеру Седракяну (экс-депутат от РПА, более известный как Мгер Тохмахский), Вардану Арутюняну (экс- глава КГД) и Гагику Царукяну (крупный бизнесмен и лидер партии "Процветающая Армения"). Тогда Ананян указал, что по итогам были выявлены случаи уклонения от уплаты налогов в 8-ми компаниях - налоговые недоимки оценены в 946 миллионов драмов. При этом компании Седракяна "отличилась" в меньшей степени - они оказалась должна государству всего 15 млн драмов.