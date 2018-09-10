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АрмИнфо.Сотрудники Комитета госдоходов (КГД) Армении не проводили обысков на объектах, принадлежащих депутату Национального Собрания, лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну. Об этом 10 августа заявил глава ведомства Давид Ананян на встрече с журналистами.
Во-первых, как подчеркнул Ананян, в КГД не работают "вооруженные люди в масках", как об этом сообщают ряд СМИ. "В КГД есть спецподразделение, где трудятся сотрудники, которые носят спецодежду. Помимо этого, данные спецсотрудники, осуществляют спецмероприятия почти без оружия", - заявил он. В третьих, как пояснил Ананян, в прошедшую субботу, как то утверждается рядом СМИ, налоговики не проводили спецоперации на территориях объектов, принадлежащих семье Царукяна.
Между тем, Давид Ананян воздержался ответить на вопрос, стоит ли ожидать депутату- олигарху "визита" налоговиков. В недавнем прошлом, как напомнил глава КГД, бизнес Гагика Царукяна уже проверялся в рамках налоговых отчислений принадлежащих ему газозаправочных станций. Тогда в 110 из 190 газозаправочных станций были выявлены нарушения. Тем не менее, среди оштрафованных налоговиками газозаправочных станций не были отмечены компании, принадлежащие Гагику Царукяну.
Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что, якобы, налоговые службы приступили к тотальной проверке объектов бизнеса, принадлежащих Гагику Царукяну.
Отметим также, что 13 июля на встрече с журналистами председатель Комитета госдоходов Давид Ананян сообщал, что среди оштрафованных налоговиками газозаправочных станций были отмечены компании, принадлежащие Мгеру Седракяну (экс-депутат от РПА, более известный как Мгер Тохмахский), Вардану Арутюняну (экс- глава КГД) и Гагику Царукяну (крупный бизнесмен и лидер партии "Процветающая Армения"). Тогда Ананян указал, что по итогам были выявлены случаи уклонения от уплаты налогов в 8-ми компаниях - налоговые недоимки оценены в 946 миллионов драмов. При этом компании Седракяна "отличилась" в меньшей степени - они оказалась должна государству всего 15 млн драмов.
|Пашинян: Армении и Грузия в своих действиях во внешней политике не должны забывать об особенностях соседства друг с другом
|Бахтадзе: В конце осени в Грузии пройдет заседание армяно-грузинской межправительственной комиссии
|Капитан ВС Армении обвиняется в получении взятки с целью освобождения призывника от службы в армии
|Президент Армении встретился с президентом Совета протестантской Церкви Германии
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|Масис Маилян наградил баронессу Кэролайн Кокс памятной медалью, посвященной 25- летию создания МИД Арцаха.
|Пресс-секретарь премьера подтверждает: Стилист Анны Акопян назначена на пост помощника премьера Армении
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|Секретарь Совбеза РА и посол Армении при ОБСЕ обсудили перманентное нарушение Азербайджаном режима контроля над обычными вооружениями
|Армен Ашотян: Мне кажется, что в ходе своего визита в Москву Никол Пашинян забыл о том, что в Армении есть действующая Конституция
|В результате ДТП в Грузии пострадала армянская семья
|Путин 25 сентября посетит Азербайджан
|Обвиняемый в покушении на убийство племянник Сержа Саргсяна будет освобожден под залог в размере 50 млн драмов
|Глава КГД опроверг информацию СМИ о проверках бизнеса главы <Процветающей Армении> Гагика Царукяна
|Глава КГД Армении не стал комментировать информацию о вывяленных в ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" злоупотреблениях на сумму в $60 млн
|Компания " Санитек Армения” еще раз оштрафована за ненадлежащее исполнение мусороуборочных работ в Ереване
|Российские снайперы уничтожили условного противника в ходе учения в горах Армении
|Премьер Грузии с официальным визитом находится в Армении
|Пашинян: Если надо будет совершить в Армении еще одну революцию, мы это сделаем
|Сегодня стартовала предвыборная кампания в Совет старейшин Еревана: Пашинян намерен принять в ней активное участие
|Российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы Армении на КПП "Карчевань" со стороны гражданина Ирана
|Пашинян уверен в объективности следственных органов в процессе расследования тех или иных громких дел
|Генсек Франкофонии с официальным визитом посетит Ереван
|Состояние гражданина, совершившего самосожжение в центре Еревана, остается крайне тяжелым
|Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии
|Пашинян: Владимир Владимирович такой человек - он высоко ценит человеческие связи, человеческие отношения
|Пашинян: Уголовное преследование Кочаряна не имеет политического подтекста
|Пашинян: Я очень уважаю Рубена Варданяна и других инвесторов
|Пашинян: Азербайджан должен знать - невозможно с Арменией разговаривать с помощью угроз
|Пашинян 14 сентября с рабочим визитом вылетит во Францию
|Пашинян поздравил еврейский народ с Новым годом
|Пашинян поздравил Рахмона с Днем независимости
|Пашинян: Без согласия Армении решение о предоставлении Азербайджану статуса страны-наблюдателя или страны-партнера в ОДКБ не может быть принято
|Пашинян о встрече с Путиным: Она прошла блестяще
|Пашинян о приобретении вооружения: договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться
|Официальный Ереван допустил российских специалистов к действующим в Армении биолабораториям
|В ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" выявлены злоупотребления на сумму в $60 млн
|В начале следующего года состоится визит президента России в Армению
|Шант Арутюнян: Арменией правит не Пашинян, а КГБ
|Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
|Тоноян: Необходимо разработать механизмы по повышению безопасности передовой и нейтрализации вызовов
|Шант Арутюнян потребовал от Пашиняна амнистии
|"Оринац еркир" исключает сотрудничество с Робертом Кочаряном
|Армен Григорян и Артур Ванецян лично проверили безопасность ереванского аэропорта "Звартноц"
|Овик Абрамян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве
|Азербайджан за минувшую неделю нарушил режим перемирия 200 раз
|Багдасарян: Мы не хотим установления в Армении политической монополии Пашиняна
|Пашинян: Не только Армения, но и весь армянский народ должен быть готов дать противнику нужный отпор
|Посол Украины вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Армении
|Предвыборные страсти в Ереване накалились: "Мой шаг" обвиняет "Процветающую Армению" в раздаче взяток, ППА - в "распространении дешевых сплетен"
|Пашинян: Все убийцы должны быть привлечены к ответственности, награбленное до последней копейки должно быть возвращено народу, другого пути нет
|Овику Абрамяну также предъявлено обвинение: Он считает его сфабрикованным
|Полиция Армении подтверждает: Россия прекратила розыск в отношении экс-министра обороны РА, обвиняемого в свержении конституционного строя
|У племянника третьего президента Армении Айка Саркисяна, арестованного по подозрению в покушении на убийство, есть проблемы со здоровьем
|Экс-депутат армянского парламента подал в суд на Первопрестольный Св. Эчмиадзин за непогашенные долги
|Генсек ЕНП призвал премьера Армении уважать верховенство закона и независимость законодательной власти
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