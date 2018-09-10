Понедельник, 10 Сентября 2018 14:27

АрмИнфо. Председатель Комитета госдоходов (КГД) Армении Давид Ананян не стал комментировать АрмИнфо информацию российских СМИ о том, что в армянской "дочке" "Российских железных дорог" - ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога", налоговики выявили злоупотребления на сумму в $60 млн. "Если бы я даже располагал этой информацией, то не смог бы ею поделиться", - заявил корреспонденту АрмИнфо Давид Ананян 10 сентября на пресс-конференции.

По словам главы КГД, действия, осуществляемые налоговиками в ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" завершены, а материалы дела, согласно установленному порядку, переданы в Следственный комитет. "С этого момента я не обладаю информацией, чтобы подтвердить, либо опровергнуть ее", - заявил он. Тем не менее, по его словам, даже в случае наличия у него информации, на данном этапе он не правомочен ее оглашать. "К компетенции КГД относится изъятие соответствующих документов. Дальнейшее изучение данной документации, а также их оценка находится в ведении другого органа", - пояснил он.

Напомним, что в середине августа прошли обыски в ЗАО "Южно-кавказская железная дорога". Сотрудники КГД РА в сопровождении спецназа провели обыски в управлении ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" (100% дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами). В ходе обысков были изъяты документы, досматривались личные вещи сотрудников, в отношении ЮКЖД тогда было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты НДС в размере 9,7 миллиона драмов.

Материалы дела были переданы в Следственный комитет Армении, который проверяет "Южно-Кавказскую железную дорогу" на предмет выполнения ею своих налоговых обязательств. Как сообщалось, одним из направлений проверок могут стать и ассигнования бюджета Армении, направляемые ЮКЖД в целях компенсации ставок тарифов на пассажирские перевозки.

Между тем, как сообщили АрмИнфо в ЮКЖД, в течение всех 10 лет деятельности в РА компания всегда действовала открыто и прозрачно в строгом соответствии с национальным законодательством Армении. Компания регулярно проходит все предусмотренные проверки контролирующих органов и намерено оказать правоохранительным органам страны все необходимое содействие.

Тем временем, как сообщает российская газета "Коммерсант", в ходе последней встречи Пашинян-Путин в Москве армянский премьер заявил, что в армянской "дочке" "Российских железных дорог" - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" выявлены злоупотребления на сумму в $60 млн. Как указал Пашинян, заявленная ранее сумма налоговых претензий властей Армении к компании в $19 тыс не соответствует действительности. "Это не так. По моим предварительным сведениям, злоупотребления в районе $60 млн", - заявил Никол Пашинян, добавив, что о сумме претензий не заявлялось, поскольку правоохранительные органы расследуют ситуацию, и в ближайшее время последует официальная информация. Тем не менее, премьер- министр констатировал, что его слова можно считать официальной информацией.