Понедельник, 10 Сентября 2018 14:17

АрмИнфо.Компания “Санитек Армения” вновь оштрафована. Ей придется заплатить 12,9 млн драмов за ненадлежащее исполнение мусороуборочных работ в Ереване.

Мэрия армянской столицы, оказавшейся в августе утопающей в собственных отходах, установила ранее разумные сроки для устранения недостатков, оштрафовав компанию на 12 млн драмов, однако компания не сумела выполнить их надлежащим образом.

Ранее компания “Санитек Армения” подала свои возражения, обусловив их плохим техническим состоянием своих же мусоровозов, вызванным аномальной жарой, отсутствием необходимых условий для захоронения отходов, большим количеством поврежденных мусорных баков и т.д.

Согласно информации мэрии Еревана, она в свою очередь предпринимает меры для поддержки компании для нормализации работы, замены машин и мусорных контейнеров. В случае несоблюдения договоренностей, мэрии придется взять на себя всю ответственность по обеспечению непрерывности мусороуборочных работ.

Компания "Санитек Армения", занимающаяся уборкой мусора в монопольном режиме, является филиалом международной компании “Sanitek International Group”, основанной в 2010 году в Бейруте. В армянской столице она начала работать с декабря 2014 года. По мнению экспертов, такие крупные города как Ереван не должны иметь монопольных уборщиков отходов, и данная проблема будет постоянно преследовать город до тех пор, пока на рынке уборки мусора не будет создана конкурентная среда.