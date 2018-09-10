Понедельник, 10 Сентября 2018 14:15

АрмИнфо. Военнослужащие снайперского подразделения российской военной базы, дислоцированной в Армении, в ходе тактико- специального учения на высокогорном полигоне "Камхуд" уничтожили живую силу и легкобронированную технику условного противника.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Южного военного округа, в ходе учений военнослужащие в одиночном порядке, парами и группами поражали движущиеся и находящиеся на предельном удалении цели условного противника. Снайперы выполнили задачи по преодолению зараженных участков местности с применением индивидуальных средств РХБ защиты, а также отработали задачи по оказанию медицинской помощи условно раненным военнослужащим с дальнейшей эвакуацией с использованием вертолетов армейской авиации авиабазы Эребуни.

Особое внимание было уделено вопросам маскировки, скрытного передвижения на поле боя, разведки целей и определения дальности до них, баллистическим условиям ведения огня из снайперских винтовок на дальности до 2000 метров, в различных условиях местности днем и ночью. Всего в тактико-специальных учениях в Закавказье принимало участие более 100 военнослужащих, из числа штатных и внештатных снайперов