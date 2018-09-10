Понедельник, 10 Сентября 2018 13:58

АрмИнфо. Начался официальный визит премьер- министра Грузии Мамуки Бахтадзе в Армению. Это его первый визит в Армению, после избрания на должность.

В международном аэропорту "Звартноц" главу правительства Грузии встретил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Затем, в Доме правительства Армении прошла официальная церемония встречи премьер- министра Грузии.

Сегодня, в рамках визита запланирована встреча Бахтадзе с армянским коллегой Николом Пашиняном тет-а-тет, которая позднее продолжится в расширенном формате, с участием членов правительств.

В рамках официального визита премьер-министр Грузии проведет встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном и главой парламента Ара Баблояном.