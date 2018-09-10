Понедельник, 10 Сентября 2018 13:57

АрмИнфо.Если надо будет совершить в Армении еще одну революцию, мы это сделаем. Об этом на встрече с армянскими предпринимателями в Москве заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь нежелания Республиканской партии провести досрочные парламентские выборы в стране.

"В Армении должны пройти досрочные парламентские выборы, но РПА не хочет этого. Но если будет надо провести в стране еще одну революцию, мы это сделаем. Именно об этом говорил наш кандидат в мэры Еревана Айк Марутян, заявляя о наличии в республике "черных и белых сил"",- отметил Пашинян.

Ранее он заявил, что досрочные парламентские выборы в Армении должны пройти не позже июня 2019 года. С этой целью правительство инициировало разработку конституционных реформ, предусматривающих самороспуск парламента. Однако против этой инициативы выступает Республиканская партия, у которой самая большая фракция в парламенте. Как заявил журналистам вице-спикер парламента от РПА Эдуард Шармазанов, необходимости в роспуске Национального Собрания нет, поскольку он работает в естественном режиме.