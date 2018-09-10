Понедельник, 10 Сентября 2018 13:21

АрмИнфо.Сегодня стартовала предвыборная кампания в Совет старейшин Еревана, в которой участвуют 8 партий и 4 блока. Некоторые политические силы начали ее пресс-конференциями ("Еркир цирани"), другие организовали шествие по улицам Еревана ("Дашнакцутюн"), третьи проведут митинг ("Мой шаг"), остальные проведут дворовые встречи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен принять в ней активное участие со стороны блока "Мой шаг". "Насколько я знаю, законодательство не запрещает это, а если запрещает, то я даже не знаю, стоит ли из-за этого уйти в отпуск",- задался в беседе с журналистами вопросом Пашинян. При этом он заверил, что исключает применение административного ресурса на ереванских выборах.

Отметим, что в выборах принимают участие: блок "Луйс" с министром юстиции Артаком Зейналяном, блок "Мой шаг" с актером Айком Марутяном, АРФД с Микаелом Манукяном, партия <Реформисты> с режиссером Артаком Аветисяном. Партия <Наследие> представила кандидатуру Раффи Ованнисян. Блок <Ереванская общественность> представил на пост мэра архитектора Анаит Тарханян. "Передовиком" от Демократическо-либерального союза Армении стал - Геворк Сандалян. Партию <Еркир цирани> возглавляет - Заруи Постанджян. 0Список партии <Демократический путь> возглавил - Мануел Гаспарян, партии <Оринацеркир> - Мгер Шахгельдян, <Ереванцы> - депутат Арарат Зограбян, а партию "Процветающая Армения" - депутат Наира Зограбян.