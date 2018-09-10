Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, в процессе прохождения паспортного контроля гражданин Ирана предъявил не принадлежащий ему паспорт. "В ходе проведения опроса, гражданин Ирана пояснил, что по ошибке взял паспорт своего друга, с которым вместе приехали в Армению. В установленном порядке, указанный гражданин был передан в правоохранительные органы Республики Армения", - говорится в сообщении ПУ.

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