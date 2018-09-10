Понедельник, 10 Сентября 2018 13:13

АрмИнфо.Если следственные и правоохранительные органы возбуждают дела в отношении тех или иных бывших должностных лиц (Роберт Кочарян, Овик Абрамян, родственники Сержа Саргсяна) или зарубежных компаний ("Южнокавказские железные дороги", "Веолия джур") значит на то у них есть все основания, я не сомневаюсь в объективности полномочных структур, поскольку при назначении их глав моим основным требованием было строгое соблюдение законов страны. Об этом в беседе с журналистами в Тавуше заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом он заметил, что необходимо привыкнуть к изменившимся в Армении реалиям. Что касается возможности рассмотрения дела в отношении французской компании "Веолия джур" во время предстоящего визита Пашиняна во Францию, то армянский премьер заметил, что если этот вопрос заинтересует президента Макрона, он готов представить подробности.

Отметим, что за последние месяцы в Армении за злоупотребления были возбуждены уголовные дела не только в отношении бывших должностных лиц, но и ряда зарубежных компаний, в числе которых ЮКЖД и "Веолия джур".