Понедельник, 10 Сентября 2018 13:10

АрмИнфо. С 11 по 13 сентября с официальным визитом в Армении будет находиться Генеральный секретарь Франкофонии Микаэль Жан. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МОФ, в Ереване Жан встретится с премьер- министром Армении Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Цель визита - проверка хода подготовки к саммиту Франкофонии, которая проедет в Ереване с 7-12 октября, и в котором примут участие главы государств и правительств стран-членов Международной организации Франкофонии.

Генеральный секретарь вместе с премьер-министром Армении примет участие в открытии XI конференции неправительственных организаций, национальных и международных, франкоязычных стран, которая пройдет с 12 по 14 сентября в Ереване. По итогам конференции будет принята декларация, которая будет представлена на рассмотрение глав государств и правительств на саммите МОФ в Ереване.

В рамках визита Жан также посетит школу <Аветисян> для участия в конференции <Женские элиты во франкоязычном пространстве>, организованной Международным институтом франкоязычных стран, фондом французского университета в Армении (UFAR). Она также посетит TUMO Creative Technology Center.

Напомним, что МОФ насчитывает 58 государств-членов, а также 26 стран-наблюдателей.