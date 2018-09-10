Понедельник, 10 Сентября 2018 12:46

АрмИнфо. Состояние 49 летнего гражданина А.П., совершившего самосожжение 9 сентября перед входом в здание правительства Армении, остается крайне тяжелым. Гражданин получил сильные телесные ожоги 2, 3 и 4 степени, повредив 57% тела и 20% дыхательных путей. Пациент подключен к дыхательному аппарату. Врачи Республиканского научного центра радиационной медицины и ожогов борются за спасение его жизни.

Согласно пресс-службе Полиции, предварительное следствие по факту самосожжения продолжается, и пока неясен мотив этиой акции. Отметим, что вчера премьер-министр РА Никол Пашинян посетил пострадавшего в клинике.