Понедельник, 10 Сентября 2018 12:37

АрмИнфо.Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Об этом, отвечая на вопрос Радио Азатутюн в Москве, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей.

О совместной с Россией гуманитарной программе Пашинян также рассказывал 4 сентября в Ереване, однако подробностей он не сообщил.