Понедельник, 10 Сентября 2018 12:36

АрмИнфо. Владимир Владимирович такой человек - он высоко ценит человеческие связи, человеческие отношения. Так отреагировал премьер-министр Армении Никол Пашинян на вопрос "Ъ" поднимался ли на встрече с российским лидером вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении экс-президента Роберта Кочаряна, который считается довольно близким другом Владимира Путина и Юрия Хачатурова, который является генсеком Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Владимир Владимирович такой человек - он высоко ценит человеческие связи, человеческие отношения. Не надо это интерпретировать и делать из этого какие-то громадные политические выводы. Мы, конечно, обсуждали очень много вопросов, и я хочу сказать, что в Армении дела уголовные возбуждаются не против конкретных лиц, а по факту нарушения уголовного кодекса. Поскольку все граждане Армении равны перед законом, если есть факт нарушения Уголовного кодекса, эти дела возбуждались и будут возбуждаться", - подчеркнул премьер Армении.

Он также не согласился, что это является политической зачисткой перед выборами. Пашинян заверил, что не надо никого из числа тех, о ком было упомянуто выше, зачищать, поскольку не являются в Армении политическими факторами, у них нет сторонников.

"Во всяком случае, столько сторонников:Столько сторонников, сколько позволило бы им считаться политическим фактором", - отметил премьер Армении.

Пашинян также заявил, что не боится, что вышеуказанные лица, своими

ресурсами могут пошатнуть его позицию. "Нет, конечно. Потому что это

не моя власть, это власть народа. Ничего не может пошатнуть власть

народа. Уверяю вас, когда говорят, что эти люди влиятельны,- это

политический мираж. В действительности они давно уже не влиятельны. После событий, которые произошли в Армении, они перестали быть влиятельными людьми. Если бы они были влиятельными, они смогли бы влиять на политические процессы. А поскольку они не могли влиять и не могут, из этого вытекает, что они вообще не влиятельные люди. И я думаю, вы все в этом в скором будущем уверитесь", - сказал глава правительства, добавив, что это покажут и предстоящие выборы.

Он заверил, что гарантирует проведение в Армении честных, законных выборов без фальсификаций вопреки тому, что все прежние выборы в стане были нечестными и фальсифицировались. По его словам, только народ решит, кому быть премьером, депутатом, мэром. По его словам, последний срок, когда могут пройти выборы - это май 2019 года. Однако, по его словам, они могут состояться и в этом году, и в начале будущего года. Пашинян сказал, что это зависит от политической ситуации.

Коснувшись того, кто будет генсеком ОДКБ после отзыва Хачатурова, представитель Армении или же Беларуси, Пашинян в частности, сказал: "ОДКБ - это еще и наша организация. Почему так комментируется, что для кого-то ОДКБ дороже, чем для Армении? Это не так. ОДКБ нам так же дорога, как и другим членам этой организации. Есть срок работы представителя Армении на посту генсека (мандат работы генсека ОДКБ - три года, Юрий Хачатуров отработал половину срока.- "Ъ"). Он не истек. У нас есть по крайней мере полтора года. Не имеет значения, какая фамилия у генсека. Он должен, как и предназначалось, быть представителем Армении в течение всего срока".

На уточнение, согласился ли с его точкой зрения Путин, Пашинян сказал, что достигнута договоренность обсудить этот вопрос со всеми коллегами и попробовать достичь консенсуса. Он заверил, что когда будет согласие по этому поводу, об этом будет объявлено.

На уточнение, что в уставе ОДКБ не сказано, что если страна досрочно отзывает генсека, то следующий генсек обязательно должен быть представителем той страны, которая отзывает, Пашинян заметил, что ничего не сказано и о том, что если кого-то отзывают, то срок (определенный уставом для генсека.- "Ъ") от этого истекает. Армянский премьер считает, что главы стран-участниц ОДКБ должны этот вопрос решить в атмосфере сотрудничества и союзничества.

На вопрос, что Армению не удовлетворяет в работе или уровне взаимодействия в ОДКБ, Пашинян сказал, что вопрос простой, а именно какие обязательства имеют члены ОДКБ друг перед другом и перед организацией и какие конкретно обязательства она имеет перед государствами-членами. "Думаю, никому до конца не понятно. Думаю, что мы имеем общую цель поднять уровень эффективности ОДКБ. Давайте не забывать, что это и наша организация, коллективная организация. Не надо думать, что кто-то в ней думает много о ее престиже, а кто-то не думает и не дорог престиж и имидж этой организации для кого- то. Я могу вам гарантировать, что для Армении это очень и очень важная организация. Для нас очень важно, чтобы она была реально эффективной", - сказал премьер Армении. Он также выразил убеждение, что ОДКБ должно прийти на помощь Армении, в случаи войны с Азербайджаном. " Да, ОДКБ должна прийти на помощь. И мы должны создавать механизмы, чтобы это произошло в реальности. Суть договора в этом. Но нужно развивать механизмы и создавать гарантии, что в реальности произойдет то, что предписано договором. Для нас это очень важный вопрос", - резюмировал он.