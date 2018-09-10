Понедельник, 10 Сентября 2018 12:35

АрмИнфо.Тот факт, что второй президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя в рамках дела 1 марта 2008 года, сейчас находится на свободе, говорит о том, что уголовное преследование в его отношении не носит политического характера. Об этом в беседе с журналистами в Тавуше заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян.

При этом он заметил, что если завтра Кочарян будет арестован. Это не будет означать, что в его отношении осуществляется политическое преследование.

Отметим, что Апелляционный суд Армении сменил вердикт суда первой инстанции об избрании ареста в отношении Кочаряна в качестве меры пресечения. Впоследствии Специальная следственная служба применила в отношении Кочаряна в качестве меры пресечения подписку о невыезде.