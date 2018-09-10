Понедельник, 10 Сентября 2018 12:28

АрмИнфо. Я очень уважаю Рубена Варданяна и других зарубежных инвесторов, вкладывающих средства в развитие Армении, имплементирующих в нашу реальность новый менталитет, и, почему нет, критикующих правительство. Об этом в беседе с журналистами в Тавуше заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь инцидента в Москве во время встречи с предпринимателями армянского происхождения, в ходе которой Рубен Варданян призвал премьера не превращать встречу в митинг и говорить конкретными цифрами и показателями.

"Я уверен, что атмосфера доверия создается во время таких встреч, она уже есть",- заявил премьер, заверив, что критика Варданяна не была обусловлена его симпатиями к бывшим властям РА.

Что касается другого крупного российского инвестора армянского происхождения, владельца концерна "Ташир-групп" Самвела Карапетяна, то, как сообщил Пашинян, у него была встреча с Карапетяном и тот заверил, что намерен в полной мере реализовать все инвестпроекты в Армении и после смены власти. "Нашим единственным условием является соблюдение законности, все остальные вопросы решаемы",- заметил премьер.

Отметим, что 8 сентября на встрече с армянским премьером в Москве российский предприниматель армянского происхождении Рубен Варданян заметил, что встреча с представителями бизнеса не митинг, и здесь нужно говорить словами цифр, показателей и проектов. Он также подчеркнул, что новые власти Армении проявляют неуважительное отношение к инвесторам, в качестве примера приведя недавнее закрытие Фонда стратегических инициатив, одним из создателей и соинвесторов которого являлся он сам. "Думаю, это проявление неуважения, когда закрывается структура, а его соучредители даже не ставятся об этом в известность",- заявил Варданян, призвав премьера указать, самое прибыльное предприятие в Армении, а также заявить, когда в стране будет установлена стабильность.

В ответ на это Пашинян заметил, что в Армении стабильность не была нарушена даже дни революции. Что касается самого прибыльного предприятия, Пашинян призвал самого Вардянан дать ответ на этот вопрос с помощью исследований созданных Варданяном в Армении соответствующих структур. Он также заявил, что новые власти Армении помогают зарубежным инвесторам уже тем, что не делят их на кланы, своих и чужих, а создают равные условия для всех. В ответ на замечание о неуважительном отношении при закрытии Фонда стратегических инициатив Пашинян заметил, что структура не оправдала себя, а в новой Армении "никто не будет получать бюджетные средства за ничегонеделание". "При изучении нами деятельности различных структур, выяснилось, что одной и той же функцией занимаются и госведомства, и различные ГНКО и Фонды, причем сотрудники последних получают в десятки раз больше, чем сотрудники госучреждений. Этого впредь не будет, мы будем работать оптимально",- заверил армянский премьер. Напомним, что Пашинян в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию встретился в Москве с проживающими в РФ армянскими бизнесменами. До начала обсуждения вопросов сотрудничества премьер-министр коснулся результатов встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Вместе с президентом России мы констатировали, что в армяно-российских отношениях нет никаких проблем и есть понимание по всем вопросам. В числе других тем мы также обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием экономического сотрудничества. Это хороший стимул для вас, чтобы делать новые инвестиции в экономику и инициировать проекты в разных сферах Армении", - сказал Никол Пашинян.

В ходе беседы с бизнесменами премьер-министр представил видение правительства о развитии нашей страны, шаги в борьбе с коррупцией, работы по защите и поощрению инвестиций, улучшению предпринимательской среды, а также реформы налогового законодательства и системы государственного управления. В числе приоритетов экономического развития Армении глава правительства отметил сферы легкой промышленности, алмазной промышленности, ювелирного дела, туризма, интенсивного сельского хозяйства, а в качестве важнейшего приоритета было отмечено развитие высоких и информационных технологий. "Мы должны работать над тем, чтобы превратить Армению из аграрной в технологическую страну, поскольку это исходит из интересов нашей безопасности",- сказал Никол Пашинян. Коснувшись гарантий защиты инвестиций, премьер-министр Армении отметил, что защита и армянских, и иностранных инвестиций гарантируется законодательством Армении: "Самая важная констатация заключается в том, что любая предпринимательская деятельность должна осуществляться в рамках законности. Мы должны создать атмосферу сотрудничества и вместе развивать нашу родину". Никол Пашинян сообщил, что правительство ведет обсуждения по внедрению новых механизмов защиты инвестиций, а также "одного инвестиционного окна" с целью содействия взаимодействию бизнесменов с различными звеньями системы государственного управления и повышения уровня диалога между государством и бизнесом. Что касается реформ налогового законодательства, то, по словам премьер-министра, правительство инициировало серьезные изменения для максимального упрощения системы налогообложения и улучшения бизнес-среды.

Никол Пашинян обсудил с бизнесменами также вопрос о переосмыслении отношений Армения- Диаспора. "Логику благотворительности необходимо заменить логикой работы", - отметил премьер- министр, добавив, что целью правительства является создание условий, чтобы проживающие за рубежом наши соотечественники инвестировали в Армению и создавали новые рабочие места, учитывая свои бизнес интересы и исходя из логики получения прибыли. Некоторые предприниматели представили Николу Пашиняну конкретные инвестиционные предложения. Глава правительства призвал их предоставить эти проекты ответственным должностным лицам аппарата премьер-министра и соответствующим министерствам для дальнейшего обсуждения. На встрече также состоялся обмен мнениями по внутриполитическим вопросам и событиям в Армении, а также вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта.