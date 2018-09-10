Понедельник, 10 Сентября 2018 11:57

АрмИнфо.Азербайджан должен знать, что невозможно с Арменией разговаривать с помощью угроз. Об этом в интервью "Ъ" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись ситуации в зоне нагорно- карабахского конфликта.

Отвечая на вопрос, может ли дело дойти до войны с Азербайджаном, с учетом последних заявлений, Пашинян выразил надежду, что этого не произойдет. "Надеюсь, что нет. Какая сейчас у Азербайджана политика? Азербайджан надеется, что ему удастся спровоцировать ухудшение отношений между Арменией и Россией, чтобы на этом фоне начать провокационные действия. Но поскольку вы все видите, мы все убедились, что в отношениях Армении и России нет и не будет глобальных политических проблем, думаю, этот сценарий Азербайджана просто провалился. Проблема в том, что президент Азербайджана опасается, что демократические процессы, которые произошли в Армении, могут перейти на Азербайджан, и хочет с помощью обострения ситуации в Карабахе, на линии соприкосновения с Карабахом с помощью каких-то провокаций отвлечь внимание своих граждан от внутренних проблем и как-то перебороть эти внутриполитические проблемы, которые сейчас есть", - сказал премьер Армении.

Глава армянского правительства также заметил, что сейчас ситуация в зоне соприкосновения довольно стабильна. "Но когда мы слышим со стороны Азербайджана военную риторику, это поднимает уровень напряженности наших отношениях. Надеюсь, руководство Азербайджана поменяет свое поведение. Мы должны все поработать, чтобы создать условия для реального мирного урегулирования конфликта. Армения должна пойти этим путем, но Азербайджан должен знать, что невозможно с Арменией разговаривать с помощью угроз", - подчеркнул он.

При этом армянский премьер выразил убеждение, что сегодня процесс по урегулированию карабахского конфликта находится в тупике из-за того, что Азербайджан использует военную риторику, угрожает войной. По словам Пашиняна, в этой атмосфере не может быть конструктивных переговоров, и чтобы начать их, нужно создать атмосферу для переговоров. "Мы готовы над этим работать. Что касается формата. Я премьер- министр Армении и я готов участвовать в этих переговорах от имени Республики Армения. Но я не могу говорить от имени народа Нагорного Карабаха. Народ Нагорного Карабаха не участвует в процессах формирования власти в Армении. У них своя власть, свое правительство, свой президент. Карабах должен представлять легитимный представитель, у которого есть мандат представлять этот народ. Это не означает, что мы отказываемся от переговоров, мы готовы к ним в любой момент. Но представлять Карабах должен представитель Карабаха. Ничего сенсационного я не говорю. Во всех трех заявлениях по проблеме Нагорного Карабаха, которые делали главы государств- сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, США и Франции, говорится, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен решаться с помощью волеизъявления народа Нагорного Карабаха. Это значит, что все принимают, что Нагорный Карабах - это одна сторона конфликта, и невозможно представить, что кто-то может решить эту проблему без его участия. Если мы говорим реально о разрешении конфликта, то мы должны попробовать разрешить этот конфликт с помощью правильного формата. Может, наш переговорный процесс буксует потому, что у нас не очень правильный формат переговоров? Я имею в виду участие Нагорного Карабаха", - сказал премьер Армении.

На уточнение, Азербайджан жестко против этого, Пашинян сказал, что Армения представляет себе дальнейший переговорный процесс только в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Коснувшись вопроса о возвращении семь районов, Пашинян, в частности сказал: "Сейчас есть конституция Нагорного Карабаха. По конституции эти территории являются частью территории Нагорного Карабаха".

Глава армянского правительства подчеркнул, что Армения ни однократно заявляла о готовности обсуждать возможность мирного урегулирования этого конфликта. "Часто спрашивают: готова ли Армения к каким-либо уступкам? Но никто не спрашивает, готов ли Азербайджан. Все спрашивают, готова ли Армения к компромиссам, но никто не спрашивает, готов ли Азербайджан к компромиссам. Если Азербайджан готов к компромиссам, то мы тоже готовы. Если не готов, мы тоже не готовы. Вопрос нельзя решить без компромиссов. Но проблема в том, что каждый день Азербайджан угрожает, что начнет войну, что Ереван - это азербайджанский город, вся территория Армении - это азербайджанская территория. В этой атмосфере мы просто отказываемся говорить о компромиссах. Если в атмосфере угроз мы будем говорить о компромиссах, кто-то может это воспринять как слабость. Мы это никогда не допустим. Если Азербайджан думает, что с нами можно говорить с позиции силы, то мы говорим, что это невозможно. Никто с нами так не может разговаривать", - подчеркнул премьер.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли с Путиным вопрос урегулирования карабахского конфликта, Пашинян в частности сказал: "Мы говорили, что нужно решить вопрос мирным путем. Мы очень высоко ценим те усилия, которые Владимир Владимирович предпринимает для урегулирования конфликта. Мы готовы на переговоры. Это должны быть реальные переговоры. Думаю, никому не нужна имитация переговоров. Мы готовы реально приложить усилия, чтобы конфликт был действительно разрешен мирным путем".

При этом он подчеркнул, что Армения готова к реальным переговорам.