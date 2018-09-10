Понедельник, 10 Сентября 2018 11:21

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что без согласия Армении решение о предоставлении Азербайджану статуса страны-наблюдателя или статуса страны-партнера в ОДКБ не может быть принято.

В интервью "Ъ", отвечая на вопрос, какова будет позиция Армении, если Азербайджан будет претендовать на статус страны-наблюдателя или страны-партнера в ОДКБ, Пашинян, в частности сказал: "Всем, наверное, понятно, что без согласия Армении такие решения не могут быть приняты. Все вы знаете, какие сейчас отношения между Арменией и Азербайджаном. Мы каждый день слышим угрозы со стороны Азербайджана в адрес Армении. Я думаю, от этого исходит очевидная позиция Армении в этом вопросе".

На уточнение, это означает "нет", Пашинян заметил, что уже ответил на этот вопрос. На замечание, что, однако, слово "нет" не сказали, премьер сказал: "Я думаю, если Азербайджан хочет достичь такой цели, он должен сперва поработать над урегулированием отношений с Арменией".