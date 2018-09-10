Понедельник, 10 Сентября 2018 11:03

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что встреча с президентом России Владимиром путинным в Москве 8 сентября прошла блестяще.

В интервью "Ъ", на вопрос как прошла встреча с Владимиром Путиным, в частности, сказал: "Блестяще! Мы очень долго обсуждали весь спектр наших отношений. По итогам переговоров нашей встречи могу сказать, что армяно-российские отношения сейчас находятся на очень высоком уровне. Я бы сказал, что на беспрецедентно высоком уровне.

Фактически в наших отношениях нет никаких проблем".

Отвечая на вопрос о том, были ли прецеденты вмешательства в дела Армении в период его нахождения у власти, ввиду того, что он в ходе своей приветственной речи на встрече с Путиным отметил, что "Армения надеется и хотела бы, чтобы эти отношения развивались на основе принципа невмешательства", Пашинян сказал, что когда российские представители говорят об отношениях с Арменией, они всегда подчеркивают этот принцип. "И я это считаю еще одним признаком высокого уровня наших отношений. Я имел в виду, что очень рад, что у нас одинаковое восприятие наших отношений"? - считает армянский премьер.

На уточнение, почему ни во время прошлого визита, ни во время этого не было подписано ни одного соглашения, в качестве примера приведя тот факт, что 1 сентября была встреча президента Азербайджана и Владимира Путина и было подписано около десятка разных соглашений, Пашинян заверил, что это обусловлено тем, что встреча рабочая. "Потому, что это была рабочая встреча, рабочий визит. У меня пока не было официального визита в Москву, у президента России не было официального визита в Ереван. Надеюсь, в ближайшее время у нас состоятся обоюдные официальные визиты и во время этих визитов будут подписаны документы, которые будут относиться к разным отраслям: экономические договоры, договоры на военно-техническом направлении. Вы все знаете те обстоятельства, в которых происходят наши последние встречи с президентом России. В Армении произошли громадные политические перемены и нужно время, чтобы все действующие лица - я, мои коллеги в Армении и в России, адаптировались к новым реалиям. Сегодня мы можем констатировать, что эта адаптация успешно произошла. Наши отношения переходят в новую фазу, когда у нас будут уже конкретные результаты", - резюмировал армянский премьер.