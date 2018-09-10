Понедельник, 10 Сентября 2018 10:57

АрмИнфо. Армения и Россия договорились, что поставки российских вооружений будут планомерно продолжаться. Об этом в интервью "Ъ" заявил премьер-министр Армении Никол Пашиян отвечая на вопрос о есть ли какие- то конкретные договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу закупок вооружения у России.

При этом он заметил, что вооружение будет приобретаться в кредит: "Да, в кредит. Еще будем обсуждать другие возможности. Это очень важное сотрудничество, и, я думаю, у нас в этой сфере не будет никаких проблем".

На уточнение, что конкретные соглашения, в том числе военные контракты, должны быть подписаны во время официального визита. Пашиняна в Москву или Владимира Путина в Армению, армянский премьер отметил: "Я имел в виду, что сейчас мы констатировали, что у нас есть согласие по основным вопросам развития отношений. Сейчас мы должны поработать над конкретными договорами и подписать их. Мы договорились, что будем работать над некоторыми (соглашениями.- "Ъ") по газу, по сотрудничеству в сфере атомной энергетики, военно-техническому сотрудничеству".

Напомним, что согласно армяно-российскому соглашению о предоставлении Армении 200-миллионого кредита, на данную сумму ВС республики приобрели реактивные системы залпового огня 9К58 "Смерч", ЗРК "Игла-С", комплекс пассивной радиотехнической разведки "Автобаза-М", огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк", бронеавтомобили "Тигр", противотанковые ракетные комплексы "Конкурс- М", противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и БМП, средства связи, инженерную технику, "КамАЗы". Соглашение о предоставлении кредита на льготных условиях - выплачивать кредит с 3-%-й ставкой Ереван начнет лишь с 2018 года в рублях в течение 10 лет, а предоплата составит лишь 10%, было заключено в 2015-м. Таким образом, с учетом продолжающейся девальвации российской валюты, а также членства республики в ОДКБ, позволяющего закупать оружие по внутрироссийским ценам, на $200 млн. Армения может приобрести энное количество российских вооружений.

Напомним, что во второй декаде 2017 года, тогдашний президент Армении Серж Саргсян заявил, что РА подписала соглашение о оружейном кредите на 100 млн с Россией и его реализация начнется после завершения всех межгосударственных согласований.

Напомним, что согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, Россия предоставит РА кредит сроком на 20 лет, из которых первые пять лет под льготные 3 годовых. При этом, доля софинансирования Армении составит 10 об общей стоимости программы. На основании кредитного соглашения, между Министерством обороны Армении и ОАО "Рособоронэкспорт" будут заключены отдельные соглашения о порядке, сроках поставок вооружений и военной техники. Погашение основной суммы кредита планируется начать с 15 мая 2023 года и завершить 15 мая 2037 года. В первые шесть лет Армения будет ежегодно погашать кредит в размере 1,5 млн, после чего сумма отчислений увеличится до 3,6-3,8 млн.

Раннее, Москва уже предоставила Армении кредит в 200 млн сроком на 10 лет. Ереван на эти средства закупает у России пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, ЗРК "Игла-С" и ракеты к нему, наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" с транспортно-заряжающими машинами ТЗМ-Т, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, взрыватели B-429Е, снайперские винтовки Драгунова (СВД), бронетанковую технику, бронеавтомобили "Тигр", инженерные средства и средства связи. Помимо этого Россия поставила Армении ракетный комплекс <Искандер>. Согласно промежуточной программе расходов на 2018-2020 гг. Армения планирует ежегодно на 60 млн. долларов увеличить военные расходы. Целью Еревана является повышение уровня военных расходов на 4 от ВВП. В настоящее время военные расходы Армении составляет порядка 3,6 от ВВП - около 450 млн.