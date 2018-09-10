Понедельник, 10 Сентября 2018 10:33

АрмИнфо.Официальный Ереван допустил российских специалистов к действующим в Армении биолабораториям. Об этом в интервью российской газете "Коммерсант" заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в вопросе биолабораторий стороны значительно продвинулись. "Буквально 10-15 дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям", - отметил глава армянского правительства, добавив, что специалисты получили возможность зайти внутрь. "Эти лаборатории полностью находятся под контролем властей Армении. Мы готовы к сотрудничеству. Российские специалисты уже побывали там, и убедились, что в этих лабораториях нет ничего страшного", - сказал армянский премьер, добавив, что эти объекты очень хорошего качества. "Я думаю, очень хорошо, что у нас есть такие

качественные лаборатории. Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании. Они там уже побывали, и, когда захотят посетить их еще раз, никаких ограничений не будет",

- подчеркнул глава армянского правительства.

Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы и в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5, а общая объем финансирования составил $18 млн. В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели.