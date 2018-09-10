Понедельник, 10 Сентября 2018 10:22

АрмИнфо. В армянской "дочке" "Российских железных дорог" - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" выявлены злоупотребления на сумму в $60 млн. Об этом, как передает газета "Коммерсант", заявил в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, заявленная ранее сумма налоговых претензий властей Армении к компании в $19 тыс не соответствует действительности. "Это не так. По моим предварительным сведениям, злоупотребления в районе $60 млн", - заявил Никол Пашинян, добавив, что о сумме претензий не заявлялось, поскольку правоохранительные органы расследуют ситуацию, и в ближайшее время последует официальная информация. Тем не менее, премьер-министр констатировал, что его слова можно считать официальной информацией.

Премьер-министр затруднился ответить на вопрос о том, совершали ли нарушения граждане Армении или россияне. "Этого не могу сказать - это вопрос следствия. Будет следствие. Могу сказать, что у нас в этом вопросе нет никаких разногласий с президентом России", - подчеркнул глава армянского правительства. "Я рассказал президенту России, что произошло, почему произошло. Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства, есть полная поддержка президента России. Мы будем сотрудничать и в этой сфере, и в других сферах, чтобы не было злоупотреблений в российских компаниях, которые действуют в Армении. Мы договорились, что то, что касается законности, борьбы против коррупции, никак не может быть интерпретировано, как антироссийское действие",- отметил Никол Пашинян.

Напомним, что в середине августа прошли обыски в ЗАО "Южнокавказская железная дорога". По договору 2008 года управление железными дорогами Армении было передано ЗАО "ЮКЖД", принадлежащему российской компании ОАО "Российские железные дороги".