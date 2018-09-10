Понедельник, 10 Сентября 2018 10:21

АрмИнфо.В начале следующего года состоится визит президента России Владимира Путина в Армению. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил премьер-министр РА Никол

Пашинян.

"Я пригласил Владимира Путина в Ереван, и мы договорились, что в ближайшем будущем визит состоится", отметил глава армянского правительства, добавив, что визит состоится если не до конца текущего года, то в начале следующего. Приглашение, по словам армянского премьера, было принято главой российского государства.

Напомним, что с момента вступления в должность Никол Пашинян уже трижды побывал в России.