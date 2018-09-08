Суббота, 8 Сентября 2018 17:18

АрмИнфо. Арменией правит не Пашинян, а российское КГБ, Пашинян лишь делает вид, что правит. Об этом во время пресс- конференции из УИУ "Вардашен" заявил оппозиционер Шант Арутюнян, арестованный на 6 лет по обвинению в насильственном сопротивлении представителю власти.

Касаясь заявления Пашиняна о том, что он не вправе вмешиваться в дела судебной власти, как это делали представители прошлых властей, и требовать для Арутюняна освобождения, он заметил: "Можно подумать, что дело по событиям 1 марта 2008 года возобновилось само собой, без какого-либо вмешательства. Судьи, которые до этого защищали Кочаряна и прежние власти, вдруг стали честными и заявили Пашиняну, что всю жизнь мечтали засудить второго президента, просто им не представлялась подобная возможность. Это просто смешно".

Отметим, что Пашинян ответил отказом на требование Арутюняна об оправдании и освобождении, мотивируя это тем, что не полномочен вмешиваться в дела судебной власти. Он предложил Арутюняну похадатайствовать об изменении меры его пресечения, на что отказом ответил последний.