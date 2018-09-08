Суббота, 8 Сентября 2018 16:29

АрмИнфо. Армения и Россия имеют блистательные партнерские отношения. Об этом на встрече с российским лидером Владимиром путинным в Москве заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Поздравив российского лидера с Днем Москвы, Пашинян заметил, что частота встреч глав двух государств (эта третья по счету встреча Пашинян-Путин за пять месяцев, ред.), говорит об особых отношениях Армении и России.

<Несмотря на царящий в СМИ двух стран и соцсетях пессимистический настрой относительно армяно-российских отношений, надо отметить, что наше сотрудничество развивается динамично и естественно. Нашей основной задачей является раскрытие всего потенциала двустороннего взаимодействия. Конечно, у нас прекрасные отношения, но на этом нельзя останавливаться. Думаю, что раскрыт не весь потенциал двустороннего сотрудничества в сфере военно- технического взаимодействия>,- заявил Пашинян, подчеркнув, что также существует большой потенциал для развития политического диалога, сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

<В наших отношениях нет нерешаемых вопросов. Уверен, что они будут решены с учетом наших партнерских интересов, уважения суверенитета друг друга и принципа невмешательства во внутренние дела государств. Очень рад, что наши российские партнеры, каждый раз говоря о двусторонних отношениях, подчеркивают именно эти принципы>,- заверил Пашинян.

В свою очередь, президент России Владимир Путин также подчеркнул, что армяно- российские отношения носят особый характер, отметив, что это проходит через всю многовековую историю дружбы двух народов. <В настоящее время наши отношения развиваются активно во всех направлениях - и в политическом, и в военном, и экономическом, и в сфере безопасности>,- подчеркнул российский лидер.

После заявления для СМИ главы двух государств продолжили встречу за закрытыми дверями. Встрече с Путиным последует встреча Пашиняна с представителями армянских деловых кругов России.

Отметим, что Пашинян находится в Москве с однодневным рабочим визитом. Сегодня вечером он вылетит обратно в Ереван.