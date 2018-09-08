Суббота, 8 Сентября 2018 16:02

АрмИнфо.Необходимо разработать механизмы по повышению безопасности передовой и нейтрализации вызовов. Об этом во время обсуждения видения министра обороны по развитию ВС заявил сам министр Давид Тоноян.

Отметим, что документ очерчивает стратеги и приоритеты развития ВС РА на предстоящие годы и затрагивает все сферы армейского строительства.