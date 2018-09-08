Суббота, 8 Сентября 2018 15:58

АрмИнфо. Настоящие революционеры, а не те, кто просто стремился к власти на волне народного движения, должны были бы первым делом объявить широкомасштабную амнистию, в первую очередь, в отношении заключенных, которые арестованы именно в силу своей революционной деятельности. Об этом во время своей пресс­конференции из УИУ "Вардашен" заявил оппозиционер Шант Арутюнян, арестованный на 6 лет по обвинению в насильственном сопротивлении представителю власти.

По его словам, у нынешний властей было два удобных случая для объявления амнистии: "28 мая - День первой республики, он уже прошел, этим не воспользовались и 21-ое сентября - День независимости РА. Но пока об амнистии нет речи. Хотя, настоящие революционные власти должны были первым делом объявить амнистию, не связывая ее с какими-либо знаменательными датами. На "лбу" революции должно быть написано "гуманизм"".

Тем не менее, он поблагодарил премьера Никола Пашиняна за возможность провести пресс-конференцию в заключении, поскольку при прежних властях ему не давали подобной возможности.

Отметим, что Пашинян предложил Арутюняну сменить меру его пресечения, но тот отказался, требуя оправдания. Пашинян на это ответил отказом, мотивируя тем, что не может, как прежние власти, распоряжаться судами.

Тем не менее, группа "Сасна црер", партия "Наследие" выступили с призывом об оправдании Арутюняна, считая, что для этого есть правовые основы. "Все остальное является попыткой бросить пыль в глаза общественности",- заявила группа "Сасна црер".