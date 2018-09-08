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АрмИнфо. Настоящие революционеры, а не те, кто просто стремился к власти на волне народного движения, должны были бы первым делом объявить широкомасштабную амнистию, в первую очередь, в отношении заключенных, которые арестованы именно в силу своей революционной деятельности. Об этом во время своей прессконференции из УИУ "Вардашен" заявил оппозиционер Шант Арутюнян, арестованный на 6 лет по обвинению в насильственном сопротивлении представителю власти.
По его словам, у нынешний властей было два удобных случая для объявления амнистии: "28 мая - День первой республики, он уже прошел, этим не воспользовались и 21-ое сентября - День независимости РА. Но пока об амнистии нет речи. Хотя, настоящие революционные власти должны были первым делом объявить амнистию, не связывая ее с какими-либо знаменательными датами. На "лбу" революции должно быть написано "гуманизм"".
Тем не менее, он поблагодарил премьера Никола Пашиняна за возможность провести пресс-конференцию в заключении, поскольку при прежних властях ему не давали подобной возможности.
Отметим, что Пашинян предложил Арутюняну сменить меру его пресечения, но тот отказался, требуя оправдания. Пашинян на это ответил отказом, мотивируя тем, что не может, как прежние власти, распоряжаться судами.
Тем не менее, группа "Сасна црер", партия "Наследие" выступили с призывом об оправдании Арутюняна, считая, что для этого есть правовые основы. "Все остальное является попыткой бросить пыль в глаза общественности",- заявила группа "Сасна црер".
|Шант Арутюнян: Арменией правит не Пашинян, а КГБ
|Главы Армении и России сошлись во мнении: Отношения двух государств носят особый характер
|Тоноян: Необходимо разработать механизмы по повышению безопасности передовой и нейтрализации вызовов
|Шант Арутюнян потребовал от Пашиняна амнистии
|"Оринац еркир" исключает сотрудничество с Робертом Кочаряном
|Армен Григорян и Артур Ванецян лично проверили безопасность ереванского аэропорта "Звартноц"
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|Азербайджан за минувшую неделю нарушил режим перемирия 200 раз
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|Пашинян: Не только Армения, но и весь армянский народ должен быть готов дать противнику нужный отпор
|Посол Украины вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Армении
|Предвыборные страсти в Ереване накалились: "Мой шаг" обвиняет "Процветающую Армению" в раздаче взяток, ППА - в "распространении дешевых сплетен"
|Пашинян: Все убийцы должны быть привлечены к ответственности, награбленное до последней копейки должно быть возвращено народу, другого пути нет
|Овику Абрамяну также предъявлено обвинение: Он считает его сфабрикованным
|Полиция Армении подтверждает: Россия прекратила розыск в отношении экс-министра обороны РА, обвиняемого в свержении конституционного строя
|У племянника третьего президента Армении Айка Саркисяна, арестованного по подозрению в покушении на убийство, есть проблемы со здоровьем
|Экс-депутат армянского парламента подал в суд на Первопрестольный Св. Эчмиадзин за непогашенные долги
|Генсек ЕНП призвал премьера Армении уважать верховенство закона и независимость законодательной власти
|Президент Армении поздравил Атома Эгояна и Арсине Ханджян с получением армянских паспортов
|Варужан Аветисян: Если вердикты суда относительно членов "Сасна црер" будут неудовлетворительными, будет нужно провести еще одну революцию
|Армения примет участие в заседании Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ в Алмате.
|Раффи Ованнисян: В рамках дела по событиям 1 марта должен быть допрошен также нынешний премьер
|Министр: Рабочая группа выдала отрицательное заключение о наличии в районе Амулсара занесенных в Красную книгу фиолетовой гвоздики и бабочки "Апполон"
|Армен Саркисян: Я не вижу никакого напряжения в армяно-российских союзнических отношениях
|Премьер-министр Армении поздравил президента Бразилиии с Днем независимости
|На армяно-грузинской границе задержаны иранские наркокурьеры
|Пашинян: Отношения между Арменией и Россией должны стать более братскими
|Конгрессмены группы дружбы с Арменией призвали Сенат США более детально изучить кандидатуру претендента на пост посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера
|АНКА призвал Госдеп изучить законность использования американской техники при изготовлении израильских дронов, использованных против Арцаха
|SAP впервые объединит социальных предпринимателей из Армении в конкурсе SAP UP
|Секретарь Совбеза Армении не комментирует информацию о свой отставке
|Атом Эгоян и Арсине Ханджян получили армянские паспорта от Никола Пашиняна
|С 8 по 9 сентября температура воздуха в Армении понизится на 3-4 градуса
|Парламент Армении принял законопроект об ужесточении уголовной ответственности за нарушения на выборах
|В Москве состоялись межмидовские консультации государств-участников СНГ по вопросам повестки дня предстоящей 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
|Назначен новый генконсул Армении в Лос-Анджелесе
|Россия отменила розыск опального экс-министра обороны Армении
|Сборная Армении одержала победу над Лихтенштейном в матче первого тура Лиги наций
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 7-го сентября
|Министр обороны Армении принял начальника пограничного управления ФСБ России
|Делегация КГД во главе с Давидом Ананяном находится в Сингапуре с рабочим визитом
|Никол Пашинян назначил Артака Камаляна заместителем министра сельского хозяйства
|Глава фракции АРФ "Дашнакцутюн": Тот факт, что Роберт Кочарян вернулся в Армению, говорит о том, что он может доказать свою невиновность
|Самвел Фарманян: Не думаю, что самороспуск парламента может довести нас до добра
|Армен Рустамян: В ходе своего визита в Москву Пашинян должен подтвердить, что подходы Армении в карабахском вопросе остаются неизменными
|Самвел Фарманян: Как минимум наивно предполагать, что Армения, США, Франция и Монте-Негро в международной политике имеют равные возможности
|Армения проиграла очередное дело в ЕСПЧ
|Правительство Армении определилось со своим составом членов Общественного совета
|Геворк Костанян: Недопустимо, чтобы людей сажали в тюрьмы сроком на 3 года исключительно за обещание
|Полиция Армении сотрудничает с Интерполом в вопросе обнаружения племянника Сержа Саргсяна
|Парламент Армении обсуждает законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за дачу взяток во время выборов
|Осипян: В Армении невозможно на одну лишь зарплату приобрести такой роскошный особняк, как особняк экс-главы Полиции
|Осипян при разгоне митингов 1-2 марта 2008 года не видел огнестрельного оружия у демонстрантов
|Министр: Армения в числе стран с самым низким уровнем детской смертности
|Правительство Армении на неделю отложило рассмотрение вопроса об увеличении размера единовременного пособия за рождение второго ребенка
|ССС ответил на обвинения защиты Кочаряна
|ЕКЗ разъясняет: 140 драмов/1 кг - это верхний ценовой предел, установленный компанией с учетом закупа максимального объема в 29 000 тонн
|Камерун, Монголия, Бенин, Сальвадор - география туристов, посетивших Арцах, расширяется
|В Кремле ожидают откровенного разговора на встрече Путина и Пашиняна
|В четыре раза увеличилось количество обращений граждан Армении к Защитнику прав человека за получением консультаций
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