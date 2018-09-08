Суббота, 8 Сентября 2018 15:57

АрмИнфо. Партия "Оринац еркир" исключает сотрудничество со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, обвиняемым в свержении конституционного строя. Об этом в беседе с журналистами заявил лидер ОЕ Артур Багдасарян.

Он заверил, что ОЕ содействовал и содействует новым властям Армении и осуществляемым ими реформам. Партия также поддерживает идею проведения досрочных парламентских выборов. При этом Багдасарян признался, что новым властям не хватает опыта, концепции по развитию страны, внешнеполитической стратегии.

Что касается ОЕ, то она, по утверждению Багдасаряна, будет выступать с собственной повесткой, которая не будет походить на повестку новых властей, при этом содействуя всем положительным реформам. Багдасарян также заметил, что ОЕ в свое время проделала большую и положительную работу для развития страны. По его словам, он и ОЕ не причастны ни к преступлениям 1 марта 2008 года, ни к коррупционным злоупотреблениям. Багдасарян приветствовал действия нынешний властей по раскрытию коррупционных преступлений и событий 1 марта 2008 года: "Все преступники должны быть наказаны".