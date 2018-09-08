Суббота, 8 Сентября 2018 15:56

АрмИнфо. Секретарь Совета нацбезопасности Армении Армен Григорян и директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян побывали в ереванском международном аэропорту <Звартноц>. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

<Цель визита - знакомство с технической оснащенностью системы безопасности и работой личного состава аэропорта. В сопровождении директора аэропорта Марсело Венде мы обошли центр управления, контролирующий безопасность данной структуры, имеющей стратегическое значение, ознакомились с возможностями центра, оснащенного сверхсовременной техникой, и обсудили вопрос их применения в иных звеньях приграничной безопасности>, - отметил глава Совбеза.