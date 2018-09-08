Суббота, 8 Сентября 2018 15:02

АрмИнфо. В отношении экс-премьер-министра Армении Овика Абраамяна возбуждено уголовное дело по двум статьям. Как сообщили АрмИнфо в Специальной следственной службе, Абрамяну предъявлено обвинение по 1 части 309 статьи (превышение должностных полномочий) и 310 статье УК Армении (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

Сам Абрамян сегодня назвал эти обвинения политически мотивированными и сфабрикованными.

Ранее в помещениях, принадлежащих Абрамянам, были осуществлены обыски. В механическом заводе Мхчяна, которое, по версии следствия, де-факто принадлежит Абрамянам, было найдено незаконное оружие, которое было направлено на экспертизу. Следствие подозревает, что это оружие могло быть использовано во время мартовских событий 2008 года. Однако ответов экспертизы пока нет.