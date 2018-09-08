Суббота, 8 Сентября 2018 14:39

АрмИнфо. В период со 2 по 8 сентября на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия 200 раз, осуществив в сторону армянских позиций прядка 2000 выстрелов из оружия различного калибра.

Передовые подразделения ВС Арцаха воздержались от ответных мер, уверенно контролируя ситуацию по всему периметру линии соприкосновения.