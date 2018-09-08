Суббота, 8 Сентября 2018 14:18

АрмИнфо. Партия "Оринац еркир" заинтересована в установлении в Армении многофункционального правящего режима. Об этом сегодня во время представления программы партии к выборам в ереванский Совет старейшин заявил ее лидер Артур Багдасарян.

Он заметил, что политическая монополия привела к краху режимов всех трех президентов Армении. "Мы не хотим установления в Армении еще одной политической монополии - монополии Пашинян",- подчеркнул Багдасарян. При этом он подчеркнул, что все те представители властей, которые были замешаны в тех или иных преступлениях, должны понести наказание.

Отметим, что ОЕ на ереванских выборах выдвинула кандидатуру Мгера Шахгельдяна.