Суббота, 8 Сентября 2018 13:58

АрмИнфо. Азербайджан на протяжении долгих лет доказывает то, что он видит решение карабахского конфликта военным путем. Об этом в своем интервью передаче "Зинуж" заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<А это означает, что не только Армения, но и весь армянский народ должен быть готов дать противнику нужный отпор>,- заявил премьер, подчеркнув, что умение верховного главнокомандующего войсками заключается в способности консолидировать общество и вооруженные силы в сложные моменты. <И я считаю, что это на сегодняшний день является одним из самых важных наших стратегических преимуществ, которое прибавилось к имеющемуся у нас ранее преимуществу - сильной и боеспособной армии",- резюмировал премьер.