Суббота, 8 Сентября 2018 13:54

АрмИнфо. Прокуратура Еревана направила в Полицию сообщение кандидата в Совет старейшин Еревана от блока "Мой шаг" Григория Ерицяна о раздаче избирательных взяток со стороны партии "Процветающая Армения" в столичной общине Арабкир. В настоящее время Полиция проверяет поступившее сообщение.

Пресс-секретарь лидера ППА Гагика Царукяна, депутат Ивета Тоноян посчитала, однако, эти сообщения "фейковыми и дешевыми". "Это уже давно устаревшие и исчерпавшие себя методы. Такого нет и не может быть. Наш лидер Гагик Царукян уже заявил о невозможности раздачи избирательных взяток со стороны ППА. А в парламенте наша фракция проголосовала за ужесточение уголовного наказания за дачу и получение взяток во время выборов. Этим все сказано",- заверила Тоноян.