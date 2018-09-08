Суббота, 8 Сентября 2018 13:53

АрмИнфо. <Все убийцы должны быть привлечены к ответственности, награбленное до последней копейки должно быть возвращено народу, другого пути попросту нет>.

Об этом на своей страничке в Facebook написал премьер- министр Армении Никол Пашинян, не разъяснив кого он имеет в виду, и в связи с чем выступил с подобным заявлением.