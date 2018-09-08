Суббота, 8 Сентября 2018 13:16

АрмИнфо. Экс-премьеру Армении Овику Абрамяну также предъявлено обвинение. Об этом на своей страничке в Facebook написал сам Абрамян, квалифицируя все это беззаконием и "охотой на людей".

<Около месяца назад вооруженная группа в масках ворвалась в принадлежащие мне, моим родственникам и близким помещения, якобы, для проверки истинности поступившей оперативной информации. Однако при обыске в домах моего фактического проживания и прописки не было найдено ни одного незаконного предмета. Несмотря на это, правоохранители конфисковали мой паспорт, тем самым грубо нарушив законодательство Армении.

Более того, был проведен также обыск в заводе механических изделий села Мхчян и была предпринята попытка связать это предприятие с моим именем. А затем, связать найденное на территории завода оружие с событиями 1 марта 2008 года. Изначально было очевидно, что мишенью всех этих инсинуаций являюсь я, несмотря на то, что до сих пор не обнародованы результаты экспертиз.

В одном из своих недавних интервью я подверг резкой критике подобные методы работы новых властей. В ответ на это, буквально на следующий день получил повестку из Специальной следственной службы о привлечении меня в качестве свидетеля по другому уголовному делу. В ССС меня изначально допросили в качестве свидетеля по одному сфабрикованному уголовному делу, а сразу затем изменили мой статус на статус обвиняемого, взяв у меня подписку о невыезде из страны. И все это только из-за неприятного властям интервью с целью замолчать любое неугодное им мнение. Пока не считаю нужным более детально раскрывать скобки, но в будущем я обращусь к творящемуся в стране беззаконию и сфабрикованным делам. Сейчас только констатирую, что "охота на людей" со стороны новых властей, подавление свободы слова и плюрализма будут иметь плачевные последствия>,- написал Абрамян.