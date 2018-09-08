Суббота, 8 Сентября 2018 12:33

АрмИнфо. Полиция Армении получила сообщение от правоохранительных структур России о прекращении розыска в отношении экс-министра обороны РА Микаэла Арутюняна, обвиняемого в свержении конституционного строя в рамках дела по событиям 1 марта 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба Полиции РА.

Отметим, что, по информации СМИ, Арутюнян в настоящее время находится в России. В СМИ также муссируется информация о том, что экс-министр обороны РА долгие годы является гражданином РФ. Специальная следственная служба Армении еще месяц назад заявила, что данная информация уточняется, но до сих пор не выступила с заявлением на сей счет.