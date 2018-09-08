Суббота, 8 Сентября 2018 12:27

АрмИнфо. У племянника третьего президента Армении Сержа Саргсяна Айка Саркисяна, арестованного по подозрению в покушении на убийство, есть проблемы со здоровьем. Об этом сам Саркисян заявил во время судебного заседания.

При этом Саркисян не уточнил, на какие именно проблемы со здоровьем он жалуется. Обвиняемый также отметил, что на его попечении имеется малолетний ребенок. Во время заседания защита Саркисяна представила отвод прокурору. Вердикт так и не был принят.

После заседания мать обвиняемого заявила журналистам, что все происходящее является произволом.

Отметим, что Саркисян обвиняется по делу десятилетней давности, которое считалось раскрытым и было закрыто, однако после смены показаний одного из участников инцидента в июле текущего года, дело было пересмотрено и возобновлено.