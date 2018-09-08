Суббота, 8 Сентября 2018 12:00

АрмИнфо. Экс-депутат армянского парламента Арагац Ахоян подал в суд на Первопрестольный Св. Эчмиадзин за непогашенные долги.

"Первопрестольный Святой Эчмиадзин задолжал возглавляемой мной строительной компании крупную сумму денег за предоставленные ремонтные работы. Так и не сумев "выбить" долги у Католикосата в течение долгих лет, я был вынужден обратиться в суд",- рассказал корреспонденту АрмИнфо Ахоян.

Он рассказал, что принадлежащая ему строительная компания в течении 7 лет осуществляла ремонтные работы для Католикосата, однако предоставленные услуги не были оплачены. "В результате этого наша компания понесла существенные материальные убытки. Нашим иском мы хотим восстановить справедливость и вернуть долг", - отметил эск-депутат.

Примечательно, что до того, как обратиться в суд, он попытался решить проблему "полюбовно" посредством переговоров с Католикосом всех армян Гарегином Вторым. "Однако, он вновь обманул нас", - заявил Ахоян.

Тем не менее, это не послужило уроком для экс-депутата, и он решил во второй раз попытать судьбу и подписать еще один контракт с Первопрестольным св.Эчмиадзином по предоставлению строительных услуг. "В сентябре прошлого год мы получили еще один заказ от Эчмиадзина, начали его выполнять и вновь ничего не получили. После чего мы разорвали контракт и провели переговоры с Католикосом. Но так как нам ничего не удалось решить мирным путем, и нас вновь обманули, мы подали иск в суд", - заключил Ахоян.