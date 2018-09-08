Суббота, 8 Сентября 2018 11:54

АрмИнфо. Глава Европейской народной партии, в которую входит несколько армянских политических сил, Джозеф Дол на своей страничке в Facebook выступил с заявлением относительно последних процессов в Армении.

<Несмотря на то, что Политическая ассамблея в настоящее время сконцентрирована на европейских выборах, тем не менее, мы должны также пристально следить за процессами на пространстве Восточного партнерства. В этой связи на днях я провел встречу с зампредом Республиканской партии Армении, главой парламентской комиссии по внешним вопросам Арменом Ашотяном, который рассказал о ситуации в стране при новом правительстве. Я буду и впредь следить за ситуацией в Армении и очень надеюсь на то, что новый премьер страны будет уважать верховенство закона и независимость законодательной власти. Гражданские проявления всегда являются легитимными, но они не должны заменять или препятствовать парламентским демократическим процессам>,- говорится в заявлении генсека ЕНП.

Отметим, что новый премьер Армении Никол Пашинян заявил о намерении распустить парламент путем инициирования конституционных поправок, предусматривающих самороспуск Национального Собрания. Эти намерения премьера пришлись не по душе бывшей правящей Республиканской партии, у которой в настоящее время самая большая фракция в парламенте. РПА выступает против роспуска парламента, очевидно осознавая, что в случае новых выборов может и не попасть в законодательный орган или получить лишь несколько мандатов.