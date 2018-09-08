Суббота, 8 Сентября 2018 11:22

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян принял 7 сентября канадского режиссера армянского происхождения Атома Эгояна и канадскую актрису армянского происхождения Арсине Ханджян.

Как передает пресс-служба президента РА, Армен Саркисян поздравил Атома Эгояна и Арсине Ханджян с получением паспортов граждан Армении. Он выразил убеждение, что отныне связь с родиной для них станет еще больее крепкой.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян вручил паспорта Республики Армения канадской актрисе армянского происхождения Арсине Ханджян и канадскому режиссеру армянского происхождения Атому Эгояну. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал пресс-секретарь премьер-министра Арман Еноян.