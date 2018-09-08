Суббота, 8 Сентября 2018 10:54

АрмИнфо. Казахстанская кондитерская компания "Рахат" представила свою продукцию на стартовавшем в Ереване международном торгово-промышленном выставочном форуме "Armenia Expo". Об этом передает собственный корреспондент МИА "Казинформ".

7 сентября в Ереване с участием президента Армении Армена Саркисяна состоялось официальное открытие 18-го торгово-промышленного выставочного форума "Armenia Expo". В его работе принимают участие свыше 170 компаний из стран дальнего и ближнего зарубежья, занимающих лидирующие позиции на рынке товаров и услуг. Казахстан на выставке представляет одна из крупнейших кондитерских компаний страны - АО "Рахат". "Эта выставка уже стала хорошей традицией, и мы рассматриваем ее как площадку, позволяющую выявить новые пути торгово-экономических взаимоотношений между Казахстаном и Арменией как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС", - отметил посол РК в Армении Тимур Уразаев, представляя гостям выставки продукцию отечественного производства.