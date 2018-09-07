Пятница, 7 Сентября 2018 18:45

АрмИнфо. В Армении антиреволюционные силы начали широкомасштабную антиагитационную компанию против властей, а народ должен сказать свое веское слово в этой связи. Об этом сегодня заявил член группы "Сасна црер" Варужан Аветсян.

По его словам, для избавления от контрреволюционных сил прежде всего надо распустить парламент, и никакие ссылки на Конституцию не должны приниматься во внимание, поскольку в Армении, по его утверждению нет ни Конституции, ни законов. "Все правовые акты до сих пор принимались узурпировавшими власть путем фальсификации выборов силами, следовательно, эти документы не имеют правовой силы",- заявил Аветисян, при этом не затронув вопрос законности выбора премьера в парламенте, который также, по его определению, избран на основе сфальсифицированных выборов.

Говоря о системе переходного правосудия, о чем на днях заявил премьер Пашинян, Аветисян отметил, что представляет ее в виде создания судов присяжных, которые будут руководствоваться не законами, а нормами права. "Из действующих законов можно применять только пенитенциарные положения",- заявил Аветисян.

Касаясь деятельности прежних властей, он подчеркнул, что изначально они осуществили в стране белый геноцид, содействуя массовой миграции, и уже готовы были приступить к реализации "красного геноцида", но не успели.

Что касается группы "Сасна црер", то, по утверждению Аветисяна, если вердикты суда относительно ее членов будут неудовлетворительными, значит, в стране ничего не изменилось, "значит, нужно будет осуществить другую революцию".