Пятница, 7 Сентября 2018 15:55

АрмИнфо. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил одно из крупнейших предприятий Карагандинской области, специализирующееся на производстве проката черных металлов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства ознакомился с технологиями производства сортового проката и был проинформирован о дальнейших планах по развитию металлургического комбината. Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было доложено о планах по реконструкции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также решениях по обеспечению экологической безопасности региона. В ходе посещения Глава государства встретился и побеседовал с рабочими предприятия.

«Сейчас на территории завода меня переполняют особые чувства. Впервые я переступил через проходную в 1958 году. Здесь тогда еще ничего не было. Все это строилось на моих глазах», - поделился воспоминаниями Президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев отметил тяжелый труд металлургов и рабочих комбината, подчеркнув, что всегда держит ситуацию вокруг города Темиртау и завода на постоянном контроле. В ходе беседы Глава государства напомнил руководству компании о социальной ответственности бизнеса за повышение качества жизни горожан. В частности, Президент Казахстана указал на необходимость увеличения количества медицинских, образовательных и спортивных объектов в городе. Представители трудового коллектива завода выразили поддержку инициативам Нурсултана Назарбаева и осуществляемым в стране государственным программам.